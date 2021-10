Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrerin ausgeraubt: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Wegen eines Raubdelikts zum Nachteil einer jungen Autofahrerin ermittelt jetzt die Bochumer Kripo. Es werden Zeugen gesucht.

Eine 20-Jährige aus Bochum war am Dienstag, 19. Oktober, um kurz nach 20 Uhr mit ihrem Auto auf der Blankensteiner Straße in Richtung Weitmar unterwegs. Nach aktuellem Ermittlungsstand hielt sie mit ihrem Auto an, als sich unvermittelt die Beifahrertür öffnete und eine unbekannte Frau einstieg. Sie gab an, verfolgt zu werden und schnell flüchten zu müssen.

Die 20-Jährige fuhr los, woraufhin Unbekannte plötzlich unter Vorhalten eines Taschenmessers die Geldbörse und das Mobiltelefon der Bochumerin forderte. Die junge Autofahrerin kam dem nach, woraufhin die Unbekannte das Auto mit ihrer Beute verließ und über den Parkplatz an der Ecke Blankensteiner Straße/Schloßstraße in den angrenzenden Wald flüchtete. Die 20-Jährige blieb unverletzt.

So wird die Täterin beschrieben: 30 - 40 Jahre alt, 170 cm groß, normale Figur, kurze Haare. Sie trug Ohrringe und sprach akzentfreies Deutsch.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell