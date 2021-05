Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Reifen zerstochen

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, 26.05.2021 wurden zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr an einem schwarzen BMW, welcher in der Josef-Niederprüm-Straße in Bitburg geparkt war, zwei Reifen beschädigt und augenscheinlich zerstochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen, Tel. 06561-96850.

