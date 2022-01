Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Lorenz Nord

Radfahrer übersehen und bei Zusammenstoß schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 6. Januar 2022, kam es in der Lübecker Ziegelstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Gegen 14:07 Uhr befuhr eine 63-jährige Lübeckerin mit ihrem PKW Opel Astra die Ziegelstraße in Richtung Padelügger Weg. Nachdem sie zunächst bei Rotlicht an der Lichtzeichenanlage zur Einmündung der Fregattenstraße gewartet hatte, fuhr sie nach Umschalten der Ampel auf Grün nach links in die Fregattenstraße. Dabei übersah sie offenbar aufgrund der tiefstehenden und blendenden Sonne einen auf dem parallel zur Fahrbahn laufenden Radweg fahrenden 28-jährigen Lübecker. In welche Richtung der Radfahrer den Radweg mit seinem Mountainbike befahren hatte, blieb unklar. Es kam im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden, wobei der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er klagte über starke Schmerzen an Kopf und im Schulter-Nackenbereich. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Sowohl am PKW als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell