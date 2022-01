Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt - St. Jürgen - St. Gertud // Verkehrshinweise: Demonstrationsgeschehen am 10.11.2021

Lübeck (ots)

Für den heutigen Montag (10.01.) wurden zwei Demonstrationen in Lübeck angemeldet. Aus diesem Grund wird es im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und zirka 21:00 Uhr sowohl auf der Lübecker Altstadtinsel als auch in den Stadtteilen St. Jürgen und St. Gertrud zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen.

Die Auftaktkundgebung wird um 17:45 Uhr im Hermann-Hesse-Park stattfinden. Von dort aus startet der Demonstrationszug über die Bäckerstraße, Strohkatenstraße, Hohelandstraße und Zietenstraße in Richtung Moltkestraße. Anschließend geht es über die Rehderbrücke und die Wahmstraße zum Kohlmarkt. Dann werden die Teilnehmenden in die Straße Schüsselbuden und über die obere Mengstraße in die Dr.-Julius-Leber-Straße gehen. Letztlich gelangt der Aufzug über die Kanalstraße und im Weiteren über die Straße Hüxterdamm und Hüxtertorallee zurück zum Ausgangsort für eine Abschlusskundgebung.

Während des Aufzuges ist mit kurzfristigen Sperrungen, punktuellen Verkehrsbehinderungen und möglicherweise Verzögerungen im öffentlichen Personennahverkehr im Bereich der Altstadt sowie in den Stadtteilen St. Jürgen und St. Gertrud zu rechnen.

Außerdem findet eine Demonstration im Bereich An der Obertrave statt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen wird hierbei allerdings nicht gerechnet.

Beide Demonstrationsgeschehen werden durch die Polizei begleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell