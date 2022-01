Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Glätteunfall - Fiat kommt von Fahrbahn ab

Spenge (ots)

(jd) Eine 42-jährige Bünderin fuhr am Dienstag (11.1.) um 5.42 Uhr auf der Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Wallenbrück. Auf der zu diesem Zeitpunkt glatten Straße verlor die Frau die Kontrolle über ihren Fiat und rutschte zunächst in den angrenzen Grünstreifen. Durch die Kollision schleuderte das Auto auf die Seite, so dass das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegend in einem Zaun zum Stillstand kam. Die Fahrerin sowie ihre 62-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und beide jeweils in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro.

