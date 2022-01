Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Frontalunfall - Kollision zwischen VW und Lastwagen

Löhne (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße ist gestern (11.1.) ein 37-jähriger Löhner leicht verletzt worden. Der Mann fuhr um 6.25 Uhr mit seinem VW auf der Koblenzer Straße in Richtung des Zubringers zur A 30. Der Mann geriet plötzlich, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes, auf die Gegenfahrbahn. Hier fuhr zeitgleich ein 55-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem LKW. Als der Osnabrücker bemerkte, dass der VW auf seine Fahrspur geriet, versuchte er noch, seinen LKW abzubremsen. Eine Kollision konnte er allerdings nicht mehr vermeiden. Der Löhner in Folge des Frontalzusammenstoßes wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

