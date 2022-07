Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 08. Juli 2022, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 35-Jährige aus Vechta mit einem Pkw die Schwichteler Straße in Vechta, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Ladendiebe versuchen zu fliehen; einer kann gestellt werden

Am Donnerstag, 7. Juli 2022, gegen 16.40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Straße Am Gleisbogen zu einem Ladendiebstahl: Durch die Ladendetektivin war beobachtet worden, wie zwei männliche Personen unter anderem einen Akku-Staubsauger in ihren mitgeführten Rucksack gesteckt und nachfolgend den Kassenbereich passiert hatten, ohne für die Ware zu bezahlen. Die Detektivin informierte umgehend die Polizei und folgte den beiden Täter nach draußen. Beim Eintreffen der Beamten versuchten die Männer vom Gelände des Verbrauchermarktes zu fliehen. Einer der beiden, ein 25-Jähriger aus Lohne, konnte gestellt werden. Hierbei wurde eine eingesetzte Polizeibeamtin leicht verletzt. Dem 25-Jährigen wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden neben dem entwendeten Akku-Staubsauger auch diverse Tabakwaren aufgefunden, die nicht dem tatbetroffenen Verbrauchermarkt zugeordnet werden konnten. Der Akku-Staubsauger wurde an den Marktleiter übergeben, die Tabakwaren wurden sichergestellt. Der 25-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu dem bislang noch unbekannten Täter dauern an. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- osteuropäisches Erscheinungsbild, - taubenblaues T-Shirt, - Tattoos an den Armen, - Jeans, - helle Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl in Autohaus

Am Sonntag, 10. Juli 2022, zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in Lohne und entwendeten die Bereifung inklusive der Felgen (schwarz) eines weißen Mercedes-Benz AMG GLE 63. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 10. Juli 2022, zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Schuppen in der Vechtaer Straße das graue GAZELLE Pedelec Medeo T10 eines 46-Jährigen aus Vechta. Das Pedelec hat eine Rahmengröße von 61 cm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Lindern mit einem Pkw die Visbeker Straße in Goldenstedt, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn lag ein Sperrvermerk für die gesamte Bundesrepublik Deutschland vor. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Einbruch in Autowerkstatt

Am Freitag, 08. Juli 2022, gegen 01.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in Bakum, Essener Straße, in eine Autowerkstatt ein. Nachdem durch einen Bewegungsmelder akustischer Alarm ausgelöst wurde, flüchteten sie. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 08. Juli 2022, gegen 14.30 Uhr befuhren ein 31-Jähriger aus Rumänien und ein 22-Jähriger aus Goldenstedt, mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die Schwichteler Straße in Fahrtrichtung Deindrup. Als der 31-Jährige beabsichtigte, nach links abzubiegen, erkannte dies der Goldenstedter zu spät und fuhr auf den PKW seines Vordermannes auf, wodurch er sich leicht verletzte. An beiden PKWs entstand Sachschaden.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Juli 2022, kam es gegen 18.05 Uhr auf der Hunteburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 55-jähriger Holdorfer befuhr mit seinem Krad den Kreisverkehr von Hunteburg in Richtung Damme. Dort kollidierte er mit dem Pkw eines 62-Jährigen aus Damme, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Holdorfer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 6000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Juli 2022, kam es um 19.10 Uhr in der Küsterstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-Jähriger Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden übersah beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr den PKW einer vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Es kam zum Zusammenstoß. Die Beteiligten blieben unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 750 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell