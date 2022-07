Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Freitag, 8. Juli 2022, 17.00 Uhr und Montag, 11. Juli 2022, 9.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Pkw in der Straße Am Markt. Das Fahrzeug wurde nach Wertsachen durchsucht und es wurde ein Schlüssel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Sonntag, 10. Juli 2022, 18.30 Uhr und Montag, 11. Juli 2022, 7.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Mercedes Münzgeld, einen Führerschein und eine EC-Karte. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum im Wiesenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldb.) - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 7. Juli 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 11. Juli 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Kennzeichen eines Toilettenwagens, welcher auf dem Schützenfest in Bevern abgestellt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 8. Juli 2022, 14.00 Uhr und Montag, 11. Juli 2022, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Bauernschuppen in der Straße Zum Dickenstroh einige landwirtschaftliche Kleingeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 10. Juli 2022, 14.00 Uhr, und Montag, 11. Juli 2022, 8.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Legefarm in der Straße Zur Thüler Tange. Dort brachen sie gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten Arbeitskleidung, einen Rechner, eine Flex, einen Akkuschrauber, Werkzeuge sowie weiteres Zubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 17. April und Montag, 11. Juli 2022, 16.20 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus im Höltinghauser Ring ein und entwendeten u.a. einen Fernseher und eine Musikanlage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 7. Juli 2022, 17.00 Uhr, und Montag, 11. Juli 2022, 7.30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in einen Kindergarten in der Kirchhofstraße ein und beschädigte dort Schränke und entwendete einen kleinen Bargeldbetrag, eine Foto- und eine Videokamera sowie einen Musiklautsprecher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Brand eines Bautrockners

Am Dienstag, 12. Juli 2022, um 3.57 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Bautrockner im Heizungsraum einer Doppelhaushälfte in der Emsstraße in Brand geraten war. Die Feuerwehr Molbergen war mit vier Fahrzeugen und 20 Personen im Einsatz. Es wurden dabei keine Personen verletzt. Am Bautrockner entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Essen (Oldb.) - Sachbeschädigung

Am Montag, 11. Juli 2022, um 3.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen eine Straßenlaterne in der Koppelstraße. Anwohner hatten einen Knall in der Nacht gehört. Am Morgen wurde schließlich die Beschädigung festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 9. Juli 2022, 12.00 Uhr und Sonntag, 10. Juli 2022, 12.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen Basketballkorb sowie zwei Türen der Feuerlöscheinspeisung auf dem Gelände eines Gymnasiums in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 11. Juli 2022, um 8.17 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Bersenbrück auf der Ermker Straße in Richtung Ermke und kollidierte beim Überfahren der Kreuzung Matrumer Straße mit einem 66-jährigen Autofahrer aus Dwergte, der diese Fahrbahn in Richtung Matrum befahren hatte. Durch den Unfall wurde der Wagen des 66-jährigen Mannes gegen den Pkw eines 56-jährigen Autofahrers aus Lindern gestoßen und kam daraufhin im Graben zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Mann aus Dwergte leicht verletzt.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. Juli 2022, 16. 30 Uhr, fuhren ein 42-jähriger Autofahrer aus Friesoythe und ein 69-jähriger Autofahrer aus Lindern auf der Peheimer Straße in Richtung Lindern. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Peheimer Straße/Ecke Fleerweg/Ginger Straße überholte der Friesoyther den Linderner. Währenddessen fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW Caddys vom Ginger Weg auf die Peheimer Straße in Fahrtrichtung Peheim. Der Friesoyther weichte dem VW Caddy aus und touchierte dabei den Pkw des Mannes aus Lindern. Dieser weichte wiederum auf den Grünstreifen aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Die Person im VW Caddy entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 11. Juli 2022, um 17.24 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Varrelbuscher Straße und wollte nach links in die Cloppenburger Straße abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

