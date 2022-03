Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bauteile aus Rohbau gestohlen.

Lippe (ots)

In der Hoffmannstraße drangen bislang Unbekannte zwischen Donnerstag und Montag (24. - 28. März 2022) in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses ein. Sie betraten das umzäunte Grundstück und stahlen diverse Bauteile von der Baustelle, die zum Teil schon verbaut waren. Zur Beute der Diebe gehören unter anderem Wasserzählerboxen und eine Kiste mit Edelstahl. Die Höhe des Schadens wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231/6090.

