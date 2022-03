Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Wohnkomplex scheitert.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (26. März 2022) versuchten Unbekannte in einen Wohnkomplex an der Liebigstraße einzubrechen. Eine Bewohnerin hörte gegen 4.45 Uhr ein lautes Knallen. Vermutlich wollten sich die Täter über die Terrassentür Zugang zu einer der Wohnungen verschaffen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Weitere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich unter der 05231/6090 mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

