Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sieben Brände - Tatverdächtiger ermittelt

Am vergangenen Samstag, 09. Juli 2022, kam es in den frühen Morgenstunden im Löninger Innenstadtbereich zu insgesamt sieben Brandlegungen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5270341).

Durch Hinweise aus der Bevölkerung ist es den Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gelungen, einen Tatverdächtigen zu der Brandserie in Löningen festzunehmen. Auf Antrag der Oldenburger Staatsanwaltschaft wurde der in Löningen wohnhafte 52-Jährige gestern einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Polizeioberrat Alexander Kreye, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der PI Cloppenburg/Vechta, bilanziert: "Unser Ermittlungserfolg ist insbesondere auch auf das aufmerksame Verhalten und aktive Mitwirken der Löninger Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen, bei denen ich mich auf diesem Wege bedanke! Dank Ihrer Mithilfe konnte innerhalb kürzester Zeit ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden."

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell