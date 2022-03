Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Reetdachhauses

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

28. März 2022 | Kreis Stormarn - 27.02.2022 - Rümpel

Am Sonntagmorgen (27.03.2022), gegen 08.10 Uhr, brach in einem reetgedeckten Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Rümpel ein Feuer aus.

Als die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei kurz nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, hatte das Reetdach bereits Feuer gefangen. Es gelang den Einsatzkräften das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen, trotzdem ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich drei Personen in dem Haus, die zum Glück unverletzt blieben.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt, eine Brandursache steht noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell