Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Handtasche

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, kam es zwischen 17.40 Uhr und 18.00 Uhr im Skaterpark der Zitadelle zu einem Diebstahl: Eine 13-Jährige aus Vechta hatte ihre Handtasche für wenige Minuten hinter einem dortigen Stromkasten abgelegt. Als sie wieder dorthin zurückkehrte, war ihre Handtasche unauffindbar. Bei der Tasche handelt es sich um eine rote bzw. lilafarbene Tasche der Marke ADIDAS. In der Tasche befanden sich zum Tatzeitpunkt diverse Kosmetikartikel, eine schwarze Strickjacke und ein weißes Samsung Mobiltelefon "Z Flip". Sachdienliche Hinweise nimmt das PK Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, gegen 09.15 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Lohner Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 47-Jährige versuchte, sich der Kontrolle zunächst durch Flucht zu entziehen, wurde jedoch kurze Zeit später fußläufig angetroffen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in zwei Fällen

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, um 07.50 Uhr, befuhren zwei 13-jährige Jungen aus Vechta mit ihren E-Scootern die Antoniusstraße in Vechta, obwohl für ihre Elektrokleinstfahrzeuge kein Versicherungsschutz bestand. Zudem hatten die beiden 13-Jährigen das erforderliche Mindestalter zum Führen der E-Scooter (14 Jahre) noch nicht erreicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Erziehungsberechtigten benachrichtigt.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von vier PKW-Reifen samt Felgen

Zwischen Dienstag, 12. Juli 2022, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 13. Juli 2022, 07.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Autowerkstatt in der Vördener Straße und demontierten vier Aluminium-Felgen 8 1/2Jx19 samt Reifen 255/40R19100Y xl eines grauen AUDI A6 eines 31-Jährigen aus Bramsche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Damme - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienwohnhaus an der Vördener Straße ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem einen 1,50 m hohen Tresor, in welchem sich eine Münzsammlung aus Gold, befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Bakum - Lebensmitteltransport kontrolliert

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, um 10.10 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Transporter, der mit Lebensmitteln beladen war. Dabei handelte es sich um mehrere Dönerspieße, welche an diverse Imbisse im Landkreis Cloppenburg ausgeliefert werden sollten. Die Spieße waren von einer Folie umschlossen, welche allerdings fertigungsbedingt an einigen Stellen durchlässig war. Leider war diese Ladung nicht nur ungesichert, sondern die Spieße lagen auf einer verdreckten Ladefläche. Zudem wurde eine dreckige Sackkarre auf die Lebensmittel gelegt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, 11.05 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Pedelecfahrer aus Bakum auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Darener Straße in Richtung Ortsmitte. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Münster wollte von der Sütholter Straße nach rechts auf die Darener Straße in Richtung Vechta abbiegen. Dabei touchierte sie das Pedelec des Jugendlichen, welcher dadurch zu Fall kam. Der 15-jährige Bakumer wurde leicht verletzt.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, gegen 10.20 Uhr, fuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus einem Seitengang, welcher zwischen zwei Geschäften verläuft, auf die Straße Kösters Gang, um diese zu überqueren. Dabei achtete er nicht auf die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 50-jährige Autofahrerin aus Dinklage, welche den Kösters Gang in Richtung Schulstraße befuhr. Es kam zur Kollision, bei dem der Jugendliche leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell