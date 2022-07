Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Einbruch

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, gegen 02.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume der Diakonie an der Friesoyther Straße einzudringen. Der Versuch misslang. Der entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand zweier Papiercontainer

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in der Osterstraße zwei Metallabfallcontainer in Brand, welche auf einem Parkplatz hinter dem Kino abgestellt waren. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. In den Containern befand sich Altpapier. Die Kunststoffdeckel der Container wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 12. Juli 2022, um 22.15 Uhr geriet ein 32-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz auf der Löninger Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Währenddessen ergab sich den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann im Besitz von Drogen sein könnte. Die Polizeibeamten fanden bei ihm mutmaßliche Betäubungsmittel: Marihuana sowie mehrere Ecstasy-Tabletten. Diese wurden beschlagnahmt.

Stalförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, um 11.28 Uhr, fuhr eine 17-jähriger Jugendliche mit einem Kleinkraftrad auf der Waldstraße, obwohl sie lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 12. Juli 2022, zwischen 21.00 Uhr und Mittwoch, 13. Juli 2022, 13.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Scheibe der Fahrertür eines Audi A4, welcher im Sperlingsweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Emstek - Diebstahl eines Datenscanners

Am Donnerstag, 07. Juli 2022, gegen 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Wilhelm-Bunsen-Straße einen tragbaren Scanner für die mobile Datenerfassung. Dieser war zum Tatzeitpunkt von dem 54-jährigen Auslieferungsfahrer aus Bremen auf der Laderampe seines LKW abgelegt worden. Der Scanner ist von der Firma ZEBRA und hat die Typenbezeichnung TC77. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) OT Bevern - Diebstahl eines E-Trekkingbike

Am Montag, 11. Juli 2022, kam es zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr während des Schützenfestes an der Calhorner Straße auf dem dortigen Festplatz zum Diebstahl eines E-Trekkingbikes eines 56-Jährigen aus Lastrup. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein komplett schwarzes E-Bike der Marke KTM, Modell Macina Style. Das Fahrrad verfügt über eine 21-Gang-Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

