Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 12. Juli 2022, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein rotes Damenrad, welches bei einem Fahrradständer hinter einem Schuhgeschäft in der Falkenrotter Straße stand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Damme - Geldbörsendiebstahl

Am Montag, 11. Juli 2022, zwischen 10.00 Uhr und 10.35 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einer hinteren Gesäßtasche eines 73-jähriger Mannes, als er sich in einem Verbrauchermarkt in der Wiesenstraße aufhielt. Anschließend hob die Person Geld ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Wohnung

Am Dienstag, 12. Juli 2022, zwischen 11.20 Uhr und 13.10 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Person durch die offen gelassene Balkontür in eine Wohnung im Villkuhlenweg. Es wurde eine Packung Shishatabak gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wertstoffsammelstelle

Unbekannte Personen verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 9. Juli 2022, 14.00 Uhr und Dienstag, 12. Juli 2022, 13.25 Uhr, Zugang zur Wertstoffsammelstelle an der Ringstraße und drangen ins Gebäudeinnere ein. Die Personen entwendeten diverse Werkzeuge. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 11. Juli 2022, zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenrad der Marke Gudereit, welches auf dem Schützenplatz in der Bersenbrücker Straße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Felgendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 12. Juli 2022, 18.00 Uhr und Mittwoch, 13. Juli 2022, 7.00 Uhr, kam es auf der äußeren Abstellfläche einer Werkstatt in der Vördener Straße zu einem Diebstahl von vier Alu-Felgen. Hierzu wurde ein grauer Audi mit Pflastersteinen aufgebockt, die Felgen samt Reifen abgeschraubt und schließlich entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Visbek - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 8. Juli 2022, und Montag, 11. Juli 2022, 7.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Firmengelände einer Erdgas-Förderanlage in der Straße Varnhorn und entwendeten von dort zwei Rüttelplatten der Marke Bomag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Kleinradladers

In der Zeit zwischen Samstag, 2. Juli 2022, und Dienstag, 12. Juli 2022, 8.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Kleinradlader von einer Wiese in Allerloh, im Moorbachtal. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 5. Juli 2022, 17.00 Uhr und Dienstag, 12. Juli 2022, 13.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Gaststätte in der Diepholzer Straße. Dort brachen sie einen Zigarettenautomaten auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Brand im Heizungsraum

Am Dienstag, 12. Juli 2022, um 20.35 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung, dass es in einem Heizungsraum eines Verbrauchermarktes in der Straße Im Gleisbogen zu einer Brandentwicklung gekommen sei. Durch die starke Hitzeentwicklung aufgrund eines technischen Defekts der Heizungsanlage wurden auch Bereiche des Daches beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt war der Markt bereits geschlossen und es waren Mitarbeiter*innen vor Ort, die den Brand meldeten. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit ca. 40 Personen und 9 Fahrzeugen, inkl. Drehleiterwagen, im Einsatz. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 bis 20.000 Euro.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Montag, 11. Juli 2022, 16.00 Uhr bis Dienstag, 12. Juli 2022, schlugen unbekannte Personen im Gebäude einer Oberschule in der Driverstraße eine Dreiecksscheibe der Fensterfront zum DLRG-Raum ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen

Am Dienstag, 12. Juli 2022, 06.28 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Vechta die Straße Moorgärten, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es bestand zudem der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen gefahren war. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 12. Juli 2022, 16.40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen die Falkenrotter Straße in Vechta in Richtung Petersburger Straße. Am dortigen Kreisverkehr übersah er ein 12-jähriges Kind, welches mit einem Pedelec die Straße am dortigen Übergang bevorrechtigt queren wollte. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 12. Juli 2022, 18.11 Uhr fuhr ein 44-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Goldenstedt auf der L881 in Richtung Vechta und wollte nach rechts auf die Oststraße abbiegen. Hier kam er alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 12. Juli 2022, um 17.40 Uhr warf eine unbekannte Person eine Bierflasche gegen eine Fensterscheibe einer Bar an der Lindenstraße. Dadurch wurde ein Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR verursacht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Holdorf - Illegale Müllentsorgung

Im Zeitraum von Freitag, den 08.07.22, 12.00 Uhr bis Dienstag, 12.07.22, 17.00 Uhr entsorgten unbekannte Personen auf dem Parkplatz zum Heidesee insgesamt 5 Autoreifen. Diese wurden dort in einem Gebüsch abgelegt. Es kam in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Vorkommnissen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

