POL-UL: (UL) Ulm - Plumpe Annäherungsversuche

Mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung sieht sich ein 28-Jähriger konfrontiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Offenbar absichtlich schüttete der Mann am frühen Samstagmorgen gegen 2.15 Uhr einer jungen Frau in einer Gaststätte in der Innenstadt ein Getränk über deren Kleidung. Danach berührte er sie unsittlich. Als ihn die Frau daraufhin zur Rede stellte, meinte er, dass er sich lediglich für sein Missgeschick entschuldigen wollte. Die Frau beobachtete den Mann und sah, dass er die Masche auch bei anderen Gaststättenbesucherinnen anwandte. Sie verständigte deshalb die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Das Polizeirevier Ulm-Mitte bittet deshalb Frauen, die ebenfalls von dem Mann belästigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.

