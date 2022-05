Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Täter war weiß gekleidet /

Im Zusammenhang mit drei Sachbeschädigungen an einer Dornstadter Firma liegt den Ermittlern jetzt die Beschreibung eines mutmaßlichen Täters vor. Von deren Veröffentlichung versprechen sich die Behörden wichtige Hinweise auf den oder die Täter.

Demnach handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter der Sachbeschädigung am frühen Donnerstag um einen kräftigen Mann. Dieser war komplett weiß gekleidet. Dazu trug er schwarze Halbschuhe und orangefarbene Handschuhe. Er hatte möglicherweise einen Mund-Nasen-schutz aufgesetzt. Dieser Mann könnte am Donnerstag zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr in Dornstadt aufgefallen sein. In dieser Zeit wurde an einem Geschäft in der Lichtensteinstraße eine Scheibe eingeschlagen. Dann gab jemand eine Flüssigkeit ins Innere, möglicherweise Buttersäure. Eine ähnlich übel riechende Flüssigkeit wurde bereits in den Nächten zum 4. Februar und zum 14. Februar in das Geschäft gebracht. In diesen drei Fällen ermittelt jetzt die Polizei und sucht den oder die Täter.

Wer den beschriebenen Mann gesehen hat, ihn kennt oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0731/188-1111 zu melden.

