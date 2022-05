Ulm (ots) - Gegen 8.30 Uhr fuhr ein Seat in der Stuttgarter Straße in Richtung Karlstraße. Vor dem Fahrzeug befand sich ein Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer der KTM hielt an der Stoppstelle zur Einmündung in die Karlstraße an. Die Fahrerin des Seat hatte dies zu spät wahrgenommen und fuhr auf das Zweirad ...

