Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Auffahrunfall leicht verletzt/ Nicht aufgepasst hat eine 50-Jährige am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr ein Seat in der Stuttgarter Straße in Richtung Karlstraße. Vor dem Fahrzeug befand sich ein Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer der KTM hielt an der Stoppstelle zur Einmündung in die Karlstraße an. Die Fahrerin des Seat hatte dies zu spät wahrgenommen und fuhr auf das Zweirad auf. Dessen Fahrer trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Er suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig einen Arzt auf. Den Sachschaden an der KTM und dem Seat schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++0860378

