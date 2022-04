Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Suchaktion im Neckar

Ludwigsburg (ots)

Eine Suchaktion löste der Hinweis eines Passanten am Samstagvormittag kurz vor 09.00 Uhr aus, welcher der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg mitgeteilt hatte, dass er Personen im Wasser des Neckars zwischen Poppenweiler und Neckarweihingen auf Höhe des dort gelegenen Freibads gesehen habe. Eine große Anzahl an Einsatzkräften der Feuerwehren Ludwigsburg und Benningen sowie der DLRG beteiligten sich mit mehreren Booten an der Absuche des betreffenden Flussbereichs. Ferner waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Ebenfalls im Einsatz befanden sich drei Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und eine Streife der Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz. Die Suche verlief ohne Ergebnis. Ermittlungen bei der für den Abschnitt betreffenden Schleuse ergaben keine weiteren Erkenntnisse auf Personen, welche sich im Wasser in einer Notlage befunden haben könnten. Die Einsatzmaßnahmen wurden um 11.00 Uhr beendet.

