Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kreis Ludwigsburg, Gemarkung Gerlingen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 22.15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1187 ein Verkehrsunfall. Der 36-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz befuhr die L 1187, von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Leonberg. Infolge überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung geriet er in einer Rechtskurve nach links, auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw Honda eines 29-Jährigen. Der Mercedes-Benz prallte im Anschluß in eine Böschung, wo er ca. fünfzig Meter weiter zum Stehen kam. Der Pkw Honda kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher, dessen 52-jährige Beifahrer sowie der Fahrer des Honda wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 55.000,- Euro. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme und die Dauer der Bergung der Fahrzeuge bis 01:35 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

