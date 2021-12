Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Auffahrunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Frau, ein schwer und ein leicht verletzter Mann sowie ein Sachschaden von etwa 37.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.35 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens musste ein 38 Jahre alter Lenker eines Sattelzugs auf dem rechten Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen. Hinter ihm hielt eine 34-jährige Opel-Fahrerin hierauf ebenfalls an. Ein 68 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah die Situation vor sich vermutlich. Er fuhr auf den Opel auf und schob diesen gegen den Sattelzug. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein 27 Jahre alter Beifahrer und die 34-jährige Frau wurden schwer verletzt. Alle drei mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der Mercedes und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort, kam letztlich aber nicht zum Einsatz. Während des Einsatzes mussten zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 14.15 Uhr waren alle Aufräumarbeiten erledigt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell