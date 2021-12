Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Sattelzugmaschine auf Irrwegen

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen befuhr der Lenker einer ausländischen Sattelzugmaschine am Dienstagabend, gegen 19:25 Uhr, einen Feldweg hinter dem Gruppenklärwerk Häldenmühle in Marbach am Neckar. Anstatt sein Gefährt rückwärts aus dem Feldweg zu manövrieren, entschied sich der mutmaßlich nicht ortskundige Fahrer die steil ansteigende 180-Grad Kurve in Richtung Galgen nach Marbach am Neckar zu befahren. Hierbei beschädigte er zunächst einen Fahrbahnbegrenzungszaun. Beim anschließenden Versuch, sich aus dieser Lage zu befreien, rutschte die Sattelzugmaschine von der Fahrbahn und über mehrere kleine Eschen und Weiden hinweg. Die Jungbäume verkeilten sich zum Teil im Unterboden und drohten den Treibstofftank der Zugmaschine aufzureißen. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar rückte zur Befreiung der Zugmaschine mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus. Zudem wurde ein Spezialabschleppfahrzeug an die Unfallstelle gerufen, die die Zugmaschine schließlich bergen konnte. Während den Bergungsmaßnahmen musste für zirka 40 Minuten die Landesstraße 1100, zwischen der Bergkeltenkreuzung und der Ausfahrt Murr/Steinheim voll gesperrt werden. Die Sattelzugmaschine war aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit. Ein entstandener Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

