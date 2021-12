Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 18:00 Uhr im Gewerbegebiet Büttenwiesen in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen weitere Zeugen. Eine 35-jährige Peugeot-Fahrerin war auf der Höpfigheimer Straße unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich auf ihre Fahrbahn geriet. Um einen Verkehrsunfall zu verhindern, fuhr die 35-Jährige rückwärts nach rechts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Lkw. Der Unbekannte, der einen dunklen Mercedes gelenkt haben soll, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

