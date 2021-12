Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte stehlen Tannenbäume

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wechselten 20 Tannenbäume, die zum Verkauf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen lagerten, auf illegale Weise den Besitzer. Noch unbekannte Täter drangen auf das umzäunte Verkaufsgelände ein und ließen die Christbäume mitgehen. Mutmaßlich nutzten sie für den Abtransport ein größeres Fahrzeug. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 650 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

