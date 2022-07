Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Falscher Handwerker

Am 1. Juli 2022, gegen 11.00 Uhr, hat sich eine bislang unbekannte Person als Handwerker ausgegeben und sich so Zugang zu einem Wohnhaus einer Anwohnerin im Ortsteil Emsteker Feld erschlichen. Er gab an, dass er eine Wasserleitung kontrollieren wolle, die defekt sein solle. Während seines Aufenthaltes gelang es ihm, Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Der Mann soll ca. 40 bis 50 Jahre alt, und ca. 180cm groß gewesen sein. Er hatte eine schmächtige/dünne Statur und trug einen roten Monteur-Overall sowie eine rote Cap. Wem ist eine entsprechende Person aufgefallen? Gibt es weitere, noch nicht bekannt gewordene Fälle? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Die Polizei warnt aus diesem gegeben Anlass vor der fiesen Masche und möchte Ihnen wichtige Hinweise ans Herz legen:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Rufen sie weitere Vertrauenspersonen hinzu, die Sie unterstützen.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie oder der Vermieter selbst vorher zu sich bestellt haben.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und lassen sie sich dies ggf. durch die Behörde bestätigen.

- Notieren Sie Auffälligkeiten und ggf. Kennzeichen

Diese und weitere Hinweise dazu finden Sie auf: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell