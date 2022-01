Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hausfriedensbruch - Meiningen

Meiningen (ots)

Am 29.01.2021 gegen Mittag erschien der Vermieter einer Immobilie der Leipziger Straße bei der hiesigen Polizeidienststelle in Meiningen. Bei der Kontrolle seiner Immobilie stellte er fest, dass zwei Personen sich widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung verschafft hätten . Das besondere an dieser Wohnung, die Mieterin befindet sich seit geraumer Zeit in Haft. Im Rahmen der nun erfolgten Kontrolle durch die Polizeibeamten, wurden zwei amtsbekannte Personen festgestellt, welche sich widerrechtlich in der besagten Wohnung befanden. Des weiteren wurden bei einem der beiden eine geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt. Die Herrschaften müssten sich nun wegen Hausfriedensbruch und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

