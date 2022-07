Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Pedelec-Diebstahl

Am Sonntag, 10. Juli 2022, gegen 20.30 Uhr, nutzte eine bislang unbekannte Person einen kurzen unbeobachteten Moment, um ein blau-silbernes E-Bike der Marke Giant zu entwenden, welches vor einem Imbiss in der Hauptstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Lohne - Fahrradhelm gestohlen

Am Montag, 11. Juli 2022, zwischen 6.30 Uhr und 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Fahrradhelm aus einer Fahrradtasche. Die Tasche war an einem Fahrrad angebracht, welches im Burgweg am Hopener Wald, auf dem Goetheparkplatz, abgestellt stand. Beim Entwenden des Helms wurde auch die Fahrradtasche beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 9. Juli 2022, 18.00 Uhr, und Sonntag, 10. Juli 2022, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen eines Kia Optima. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einer Parkfläche eines Hauses im Roggenkamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 11. Juli 2022, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Diepholzer Straße die Geldbörse samt Inhalt einer 73-jährigen Frau aus deren Handtasche. Zur genannten Tatzeit befand sie sich für Einkäufe in einem dortigen Lebensmitteldiscounter. Ihre Handtasche hatte sie in einem Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Steinfeld - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 8. Juli 2022, 19.00 Uhr, und Montag, 11. Juli 2022, 7.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Lagerhalle einer Firma in der Bergmannstraße. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Bakum - Diebstahl von Betriebshof

Von Donnerstag, 9. Juni 2022, 00.00 Uhr bis Donnerstag, 30. Juni 2022, 10.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Klemens-Hoping-Straße auf ein Betriebsgelände eines Landmaschinenhandels. Anschließend entwendeten sie von mehreren Ackerschleppern die Steuergeräte bzw. Antennen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 1. Juli 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 4. Juli 2022, 7.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf das Gelände des Neubaus der Feuerwehr in Brockdorf und entwendete dort ca. 50m Kraftkabel.

In der Zeit zwischen Freitag, 8. Juli 2022, 12.00 Uhr und Montag, 11. Juli 2022, 7.00 Uhr, begaben sich erneut unbekannte Personen auf das Gelände in der Langweger Straße und entwendeten aus dem Rohbau eine Metallbank.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 9. Juli 2022, 9.00 Uhr und Montag, 11. Juli 2022, 10.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person durch Steinewerfen ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Samstag, 9. Juli 2022, 19.00 Uhr bis Montag, 11. Juli 2022, 08.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen die Schaufensterscheibe eines Friseursalons in der Oldenburger Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Kind

Am Montag, um 18.24 Uhr fuhr ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Rad-/Gehweg der Osnabrücker Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Gehrde wollte von der Straße Heiligen Wall auf die Osnabrücker Straße nach rechts abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der Junge zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Motorraum eines Pkw gerät in Brand

Am Montag, 11. Juli 2022, um 19.15 Uhr, wurde gemeldet, dass der Motorraum eines Pkw während der Fahrt in der Straße Am Eisernen Birnbaum in Brand geraten war. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell