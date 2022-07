Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenhagen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Container

Nienburg (ots)

(KEM) Am frühen Dienstagmorgen ist ein bislang unbekannter Täter in einen freistehenden Container an der Stadthäger Straße in Lauenhagen eingebrochen. Bislang ist unklar, ob der Täter Diebesgut erlangt hat. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Eigentümer erhielt gegen 5 Uhr eine Einbruchswarnung, benachrichtigte einen Nachbarn über den möglichen Einbruch und bat ihn, die Polizei zu verständigen. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Bauzaun verschoben und die Containertür geöffnet war. Da der geschädigte Hannoveraner bislang nicht befragt werden konnte, ist noch unklar, ob Diebesgut erlangt wurde. Die Sicherung des Containers wurde vom Nachbarn übernommen.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeugen, die in der Nacht auf Dienstagmorgen und insbesondere gegen 5 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Stadthäger Straße beobachtet haben, sich telefonisch unter 05721/40040 zu melden.

