Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Fiat Tipo am Heck beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (17. Februar 2022) zwischen 14:30 und 14:50 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer das Heck eines Fiat Tipo touchiert, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Am Ölberg abgestellt war. Dabei entstand ein Schaden hinten links, in Höhe des Kofferraums am Fiat. Ein Reflektor ging zu Bruch. An der Anstoßstelle blieb roter Lack des Verursacherfahrzeugs zurück, der Fahrer flüchtete jedoch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell