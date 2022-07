POL-NI: Nienburg - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bückeburg (ots) - (ma) Im Stadtgebiet von Bückeburg sind am vergangenen Wochenende unbekannte Täter in eine Gaststätte eingebrochen und zwei gescheiterte Einbrüche wurden an einem Tabakwarengeschäft ausgeführt. Während des laufenden Bückeburger Stadtfestes wurde am Samstag gegen 23.00 Uhr versucht in ein Tabakwarengeschäft über den Hintereingang einzudringen. Der oder die Täter lösten hierbei durch Aufhebeln ...

mehr