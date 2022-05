POL-OL: +++ Wildunfall auf der Nadorster Straße: Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Reh leicht verletzt +++

Oldenburg (ots) - Am So., 08.05.22, 20.30 Uhr, befuhr ein unter Alkoholeinfluss stehender 60 jähriger Fahrzeugführer die Straße "Am Damm" in der Stadt Westerstede /OT Westerloy. Auf gerader Strecke kam er dann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum, schleudert anschließend nach links in den Seitenraum und kommt dort zum ...

mehr