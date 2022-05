Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerer Verkehrsunfall in Oldenburg: Pedelecfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Motorrad +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf der Bremer Straße in Oldenburg ein schwerer Unfall ereignet. Ein 51-jähriger Fahrer eines Pedelec ist in der vergangenen Nacht in einem Oldenburger Krankenhaus infolge seiner schweren Verletzungen verstorben.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 40-jähriger eScooterfahrer um 21.25 Uhr von der Schützenhofstraße kommend die Fahrbahn der Bremer Straße überquert und war weiter in die Kanonierstraße abgebogen. Da der 40-Jährige offenbar entgegen der Fahrtrichtung linksseitig in die Kanonierstraße einfuhr, kam es noch im Einmündungsbereich zu einem leichten Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 51-jährigen Oldenburger auf seinem Pedelec.

Nach der Kollision verloren beide Beteiligte das Gleichgewicht; der 51-Jährige stürzte mit seinem Pedelec auf die Fahrbahn der Bremer Straße.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer, der die Bremer Straße in Richtung Stadtmitte befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und überrollte den gestürzten Radfahrer. Dabei kam auch der Motorradfahrer zu Fall.

Der Pedelecfahrer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort vom Rettungsdienst betreut und dann in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht an den Unfallfolgen verstarb.

Die beiden anderen Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Unfalldienst der Oldenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Noch während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der beteiligte Pedelecfahrer nicht unerheblich alkoholisiert gewesen sein könnte.

Die Ermittler suchen zur weiteren Rekonstruktion des Unfallhergangs noch Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (577147)

