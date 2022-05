Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf zu einer Unfallflucht

Oldenburg (ots)

Am 07.05.2022 (Samstag)gegen 17.30 Uhr kam es in Edewecht auf dem Scharreler Damm zwischen den Ortschaften Klein Scharrel und Jeddeloh I zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befand sich ein blauer Dacia in einem Überholvorgang, als ein vorausfahrender Fahrzeugführer ebenfalls auf die linke Fahrspur ausscherte. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Dacia nach links auf den Grünstreifen aus und touchierte dabei einen Leitpfosten. Der verursachende PKW entfernte sich sodann mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung. Hinweise durch Zeugen bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell