Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (126/2022) Brand in Baustoffmarkt in Hann. Münden - Polizei nimmt Ermittlungen zur Ursache auf

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem Feuer in einem Baustoffmarkt in Hann. Münden (Landkreis Göttingen, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5170698), haben Ermittler der Polizei Hann. Münden zusammen mit Experten der Brandursachenkommission des Landeskriminalamtes Hannover am Dienstag (15.03.22) mit der Begutachtung der Brandstelle begonnen. Erste Anhaltspunkte für eine mögliche Brandursache liegen aber noch nicht vor. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Immenser Schaden

Das Feuer war am Montagabend nach ersten Erkenntnissen im Dämmstofflager ausgebrochen und hatte sich von hier rasant auf das gesamte Lager ausgebreitet. In der Folge entstand ein immenser Schaden am gesamten Gebäudekomplex. Die genaue Höhe ist unbekannt.

"Vor der Bahn" aktuell für Abrissarbeiten gesperrt

Für notwendige Abrissarbeiten am Brandort ist die Straße "Vor der Bahn" aktuell zwischen Werraweg und Bahnhofstraße erneut gesperrt. Wie lange die Maßnahme bestehen bleiben muss, lässt sich nicht genau sagen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell