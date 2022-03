Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (125/2022) Weidematerial gestohlen - Polizei Bad Lauterberg ermittelt

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Weide entlang der L531 (Butterberg), Sonntag, 27. Februar 2022 bis Montag, 28.02.2022, zwischen 15.30 und 09.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (as) - In der Nacht vom Sonntag (27.02.22) auf Montag (28.02.22) haben Unbekannte von einer Weide entlang der L531 nahe des Fernsehmastes am Butterberg in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) insgesamt 20 Weidepfosten, eine Rolle Weidezaunlitze (500m) sowie eine Weidezaunbatterie entwendet. Die Gegenstände waren neben einer Kuhweide abgestellt.

Das Polizeikommissariat Bad Lauterberg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 05524/9630 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell