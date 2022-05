Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Erneut werden Äste auf die A 293 gelegt+++

Oldenburg (ots)

In der Nacht auf den 08.05.2022 gegen 00:11 Uhr legten Unbekannte erneut mehrere Äste auf den Hauptfahrstreifen der A 293 in Richtung Autobahndreieck Oldenburg-West. Der Tatort liegt zwischen dem Autobahnkreuz - Oldenburg Nord und der Autobahnabfahrt Etzhorn.

Auch in diesem Fall wurden die Äste von einer Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw überfahren. In der Dunkelheit konnte zunächst kein Schaden am Pkw festgestellt werden.

Auch in diesem Fall wird ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in dem Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04402/933115 an die Autobahnpolizei Oldenburg zu wenden.

