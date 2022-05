Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ PKW Brand auf der A 29 ++ Fahrer unverletzt ++ Staubildung ++

Oldenburg (ots)

++ Am 06.05.22, um 11.57 Uhr, kommt es auf der A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück, kurz vor dem Parkplatz Bornhorster Wiesen, zu einem Brand eines Pkw. Der 29 Jahre alte Fahrzeugführer aus Ganderkesee bemerkt den Brand rechtzeitig. Er hält sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen und kann es dann unverletzt verlassen. Beim Erscheinen der Berufsfeuerwehr Oldenburg vor Ort steht der Pkw bereits in Vollbrand. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wird die A 29 komplett gesperrt und es kommt dadurch zu einem Rückstau von ca. fünf Kilometern. Anschließend kann der Verkehr einspurig an dem Brandort vorbeigeleitet werden. Durch den Brand entsteht am Pkw ein Totalschaden. Außerdem wird die Fahrbahn durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Nach ersten Schätzungen entsteht ein Gesamtschaden von ca. 29000 Euro. Für die Reinigung der Fahrbahn wird ein Spezialunternehmen beauftragt. Als Brandursache geht die Polizei zunächst von einem technischen Defekt aus. ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell