POL-OL: +++ Streit um nicht angeleinten Hund - 58-jährige Frau verletzt +++

Oldenburg (ots) - In einem Drogeriemarkt an der Achternstraße ist es am Dienstag zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Eine 28-jährige Frau wurde dabei verletzt. Ein Ladendetektiv hatte gegen 17 Uhr einen Jugendlichen dabei beobachtet, wie er zwei Parfum-Flakons in seine Tasche steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte. Der Mitarbeiter habe den jungen Mann daraufhin am Ausgang angesprochen und ...

mehr