Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen: Festnahmen nach Einbruch in Tange +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 06:00 Uhr wurden zwei 17 und 25 Jahre alte Männer nach einem Einbruch in die Räume der Freiwilligen Feuerwehr Tange, Tanger Hauptstraße, vorläufig festgenommen. Die eingesetzten Beamten konnten die beiden Männer nach Hinweisen von Zeugen in Tatortnähe auffinden; die aus der Gemeinde Apen stammenden Männer hatten sich auf einem angrenzenden Grundstück versteckt gehalten. Bei den Festgenommenen konnte Diebesgut, u.a. ca. 50 Euro Bargeld, sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen sind bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

