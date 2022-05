Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Öffentlichkeitsfahndung der Oldenburger Polizei (mit Fotos) +++

Oldenburg (ots)

Nach dem Diebstahl eines Rucksacks aus einem unverschlossenen Auto hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem unbekannten Täter erlassen. Die Ermittler setzen bei der Veröffentlichung von Fotos des mutmaßlichen Täters auf die Mithilfe von Zeugen.

Die Tat hatte sich bereits am 26. Februar 2022 zwischen 10 und 17 Uhr am Kleenskamp (Bloherfelde) ereignet. Während die Geschädigte mit einem Umzug von einer Wohnung in eine andere beschäftigt war, hat ein Unbekannter aus einem abgestellten Auto den Rucksack der Oldenburgerin entwendet. In dem Rucksack befand sich unter anderem eine Geldbörse mit Debitkarten verschiedener Geldinstitute.

Schon einen Tag nach dem Diebstahl begab sich der mutmaßliche Täter mit einer der entwendeten Bankkarten in die Räume eines Geldinstituts an der Bloherfelder Straße. Dort hob er mithilfe der gestohlenen Karte und der ebenfalls im Rucksack aufgefundenen PIN insgesamt 1920 Euro Bargeld ab. Bei einer weiteren Tat in einer Filiale in der Innenstadt blieb es beim Versuch.

Bei den Abhebungen wurde der Täter von den Überwachungskameras in den Filialen fotografiert. Demnach handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen dunkelhaarigen Mann mit blauer Hose, grauer oder hellblauer Daunenjacke sowie weißen Nike-Sneakern.

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen bzw. kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise nehmen die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (285147)

