Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf zu einer Unfallflucht++

Oldenburg (ots)

Am 29.04.2022 gegen 20.00 Uhr kam es in Bad Zwischenahn auf dem Parkplatz des Getränkemarktes Hol Ab im Langenhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei ist ein derzeit unbekannter PKW auf das Heck des PKW der Geschädigten gefahren und hat sich danach in unbekannte Richtung entfernt. Zu dem verursachenden PKW gibt es derzeit keine Hinweise. Falls jemand jedoch den Aufprall akustisch vernommen hat und relevante Hinweise zu den Tatumständen geben kann, so bittet die Polizei Bad Zwischenahn um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04403 927 115.

