Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Sprengung einer Granate aus dem 2. Weltkrieg +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 05.05.2022, kam es in der Gemeinde Edewecht gegen gegen 13.50 Uhr zum Fund einer Granate. Ein Landwirt stellte das sog. Kampfmittel im Rahmen von Arbeiten auf einer an der Straße Am Pool gelegenen Ackerfläche fest. Laut des von der Polizei hinzugezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienstes handelte es sich um eine englische Sprenggranate aus dem 2. Weltkrieg mit ca. 2 kg Sprengstoff. Da die beschädigte Granate nicht mehr transportfähig war, erfolgte gegen 20.35 Uhr die Sprengung. Innerhalb des festgelegten Gefahrenbereichs mussten in der Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Osterscheps für den unmittelbaren Zeitraum um die Sprengung Straßensperrungen und die kurzzeitige Räumung von drei Häusern durchgeführt werden.

Im Anschluss an diesen Einsatz wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst in den Elmendorfer Damm/Bad Zwischenahn eingesetzt. Dort kam es ebenfalls zum Fund einer Sprenggranate, die jedoch transportiert werden konnte.

- 337909 -

