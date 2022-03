Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln Innenstadt (ots)

(me) Am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 10:30 Uhr, stellte eine Anwohnerin aus Krankenhagen ihren Pkw ordnungsgemäß in einem Kurzzeitparkstreifen an der Klosterstraße in Fahrtrichtung Norden ab. Bei Rückkehr eine halbe Stunde später stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel vermutlich von einem in Richtung Fußgängerzone fahrenden Fahrzeug beschädigt worden ist. Der Verursacher hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9545-0 zu melden.

