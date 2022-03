Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln-Steinbergen (ots)

(me) Am Sonntag, 20.03.2022, gegen 09:45 Uhr, stellte eine Rintelnerin ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz beim Friedhof in der Straße Im Roten Tor ab. Nach Rückkehr gegen 11:15 Uhr stellte sie fest, dass der Pkw am Heck eine Beschädigung aufwies. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9545-0 in Verbindung zu setzen.

