Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jugendliche setzen Rasenfläche in Brand

Verursacher und Zeugen gesucht

Liebenau (ots)

(opp) Am Sonntag, 13.03.2022, gegen 17:00 Uhr, wird der Polizei ein Flächenbrand in der Königsberger Straße in Liebenau gemeldet. Vor Ort wird festgestellt, dass eine Rasenfläche, in unmittelbarer Nähe zu einer Lagerhalle, zuvor in Brand geriet und durch das schnelle Eingreifen der Liebenauer Feuerwehr bereits gelöscht war. Eine Zeugin konnte den Polizeibeamt*innen mitteilen, dass sie vorher drei Jugendliche beobachtet habe, welche entflammte Streichhölzer auf die Rasenfläche geworfen hätten und dann durch die Entzündung des hohen Grases erschrocken in die Rostocker Straße weggerannt seien. Lediglich durch glückliche Umstände konnten Brandschäden an dem Gebäude verhindert werden. Bei den Jugendlichen soll es sich um drei Jungen im Alter von ungefähr 14-16 Jahren gehandelt haben, wobei alle Drei jeweils graue Kapuzenpullover getragen hätten. Die Polizeibeamtin der Liebenauer Station ist nun auf der Suche nach den Jugendlichen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05023/988990.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell