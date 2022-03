Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kollision zwischen Motorrad und Reh fordert eine verletzte Person

Stolzenau (ots)

Diethe (ZIE)

Am Sonntag, 20. März 2022, 15.55h, befuhr ein 20jähriger Mann aus Quetzen die Kreisstraße 15 aus Richtung Frestorf kommend in Richtung Diethe. Plötzlich querte ein Sprung Rehe die Straße. Ein Tier rannte quasi seitlich in das Motorrad des Petershägers. In der Folge stürzte der Motorradfahrer auf die rechte Seite und rutschte einige Meter quer über die Fahrbahn und kam in einem linksseitigen Acker zum Stillstand. Der Mann wurde verletzt und zur weiterführenden ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Minden zugeführt. Ein den Mann begleitender zweiter Motorradfahrer kam mit dem Schrecken davon. Das Reh verendete bei dem Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden am Motorrad i.H.v. ca. 500 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell