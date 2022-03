Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sachbeschädigung an Hyundai

Stadthagen (ots)

Am Freitag den 18.03.2022 parkte eine junge Frau aus Hülshagen gegen 17:15 Uhr ihren blauen Hyundai auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße St. Annen in Stadthagen. Gegen 18:00 Uhr stellte sie bei der Rückkehr zu dem Fahrzeug auf der Fahrer- sowie auch auf der Beifahrerseite jeweils einen langen Kratzer über die gesamte Fahrzeugseite fest. Wer in der fraglichen Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich bitte bei der Polizei in Stadthagen melden.

