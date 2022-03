Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannte Täter entwenden am Freitag, den 18.03.2022, zwischen 08:00 - 12:00 Uhr beide Kennzeichen von einem an der Steyerberger Straße abgestellten blauen PKW.

Stolzenau (ots)

Eine junge Fahrzeugführerin stellte am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr ihren blauen PKW aufgrund eines technischen Defekts am Straßenrand auf der Steyerberger Straße/ Ecke Ziegenbrink ab. Als sie gegen 12:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte die junge Frau fest, dass die Kennzeichen vom PKW entwendet worden sind. Hat jemand in diesem Zeitraum Personen an dem PKW an der o.g. Örtlichkeit feststellen können oder kann weitere Hinweise geben?

