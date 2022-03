Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

Binnen / Liebenau (ots)

(opp) Am Donnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, erhielten die Beamten der Polizeistation Marklohe den Hinweis auf einen Diebstahl von Dieselkraftstoff. Der Tatort ist eine Baustelle an der L351 zwischen Binnen und Liebenau. Demnach wurden in der Zeit von Mittwoch, 16:00 Uhr, bis zum Zeitpunkt kurz vor der Meldung, bei einem größeren Muldenkipper ungefähr 160 Liter Diesel abgepumpt, nachdem zuvor der Tankdeckel aufgehebelt wurde. Offensichtlich kletterten die Täter vor und nach der Tat über das Einfahrtstor des hohen Drahtzaunes. Neben dem entwendeten Dieselkraftstoff hat die geschädigte Firma auch noch den Schaden an dem Tankverschluss zu tragen. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 450,- Euro geschätzt. Zuvor ist es in den letzten zehn Tagen im Zuständigkeitsbereiches des Polizeikommissariats Hoya bereits vermehrt zu Dieseldiebstählen an Fahrzeugen gekommen, so dass die Bevölkerung gebeten wird, gerade an Abstellungsorten von Lkw, Baustellenfahrzeugen oder Traktoren verdächtige Personen sowie fremde Fahrzeuge unverzüglich über Notruf der Polizei zu melden. Weitere Hinweise oder Beobachtungen der Diebstähle in Hassel, Warpe, Liebenau oder Binnen erbitten die Beamten / -innen des Polizeikommissariats Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640.

